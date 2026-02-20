Es ist die komplizierteste Ableitung aus dem Agieren von Donald Trump. Der versuchte Griff des US-Präsidenten nach Grönland und seine Attacken gegen Europa führen unweigerlich zur Frage nach der Verlässlichkeit der USA, vor allem, ob bei einer Auseinandersetzung mit Russland noch der nukleare Schutz für Europa gelten würde.