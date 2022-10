US-Präsident Joe Biden hat Moskau erneut mit klaren Worten vor dem Einsatz von Atomwaffen gewarnt. "Russland würde einen unglaublich schweren Fehler begehen, wenn es taktische Atomwaffen einsetzen würde", sagte Biden am Dienstag (Ortszeit) auf die Frage, ob Russland den Einsatz einer nuklear verseuchten Bombe oder von Atomwaffen vorbereite. "Ich kann nicht garantieren, dass es eine Operation unter falscher Flagge ist", so Biden zur Behauptung, die Ukraine plane eine schmutzige Bombe zu zünden und wolle dies dann Russland anlasten. "Ich weiß es nicht, aber es wäre ein schwerer, schwerer Fehler." Am Dienstagabend befasste sich der UN-Sicherheitsrat mit Russlands Behauptung, jedoch hinter verschlossenen Türen.