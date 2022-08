"Ich bin hier, um die regelbasierte internationale Ordnung zu verteidigen": Annalena Baerbock in der Generaldebatte der Überprüfungskonferenz zum Nuklearen Nichtverbreitungsvertrag vor bei den UN in New York.

Von Paul-Anton Krüger, New York

Es war eine drastische Warnung aus berufenem Mund, offenbar gedacht, um die in New York versammelten Staaten aufzurütteln: Die Welt befinde sich in einer "Zeit nuklearer Gefahr, wie es sie seit dem Höhepunkt des Kalten Krieges nicht mehr gegeben hat", sagte UN-Generalsekretär António Guterres am Montag zum Auftakt der Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag (NPT). "Die Menschheit läuft Gefahr, die Lehren zu vergessen, die in den schrecklichen Feuern von Hiroshima und Nagasaki geschmiedet wurden." Die Welt sei nur ein Missverständnis oder eine Fehlkalkulation von der nuklearen Vernichtung entfernt.