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Gipfel in ChinaUSA kündigen kündigt Dreiertreffen Trumps mit Xi und Putin an

Lesezeit: 2 Min.

Die Bilderserie zeigt den US-Präsident Donald Trump, Chinas Präsidenten Xi Jinping sowie Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Archivfotos.
Die Bilderserie zeigt den US-Präsident Donald Trump, Chinas Präsidenten Xi Jinping sowie Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Archivfotos.
Uncredited/AP/dpa
  • Trump, Xi und Putin kommen laut US-Regierung in der kommenden Woche zu einem Dreiertreffen in China zusammen.
  • Bei dem Treffen soll auch eine mögliche Reduzierung weltweiter Atomwaffenbestände besprochen werden, konkrete Ergebnisse werden jedoch nicht erwartet.
  • Das Treffen findet im Rahmen des Apec-Wirtschaftsgipfels in Shenzhen statt und folgt auf neue Diplomatie-Gespräche über den Ukraine-Krieg.
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Bislang hatte es nur bilaterale Gespräche der Atommächte gegeben.  Der US-Präsident hatte in der Vergangenheit einen neuen Abrüstungsvertrag ins Spiel gebracht.

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US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin werden nach Angaben des Weißen Hauses in der kommenden Woche zu einem Dreiertreffen in China zusammenkommen. Dort wolle Trump auch über eine mögliche Reduzierung der weltweiten Atomwaffenbestände sprechen, hieß es aus der Regierungszentrale in Washington.

Es wäre ein einmaliges diplomatische Dreiertreffen in dieser Zusammensetzung. Bislang gab es nur bilaterale Gespräche zwischen den Atommächten. Beim G-20-Gipfel im japanischen Osaka 2019 waren Trump, Putin und Xi zwar zugegen. Es kam allerdings nur zu bilateralen Treffen.

Ein US-Beamter dämpfte die Erwartungen, dass bei dem Gespräch über Atomwaffen konkrete Ergebnisse oder eine Vereinbarung erzielt werden. Vielmehr sei dieses als Einstieg anzusehen.

Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder einen neuen Abrüstungsvertrag ins Spiel gebracht. Der zwischen Russland und den USA 2010 geschlossene Vertrag New Start lief in diesem Jahr aus. Er begrenzte die Zahl der strategischen Nuklearsprengköpfe und die Zahl der einsatzbereiten Abschussvorrichtungen.

Trump hatte aus Anlass des Auslaufens von New Start im Februar einen neuen Vertrag angeregt, der weit in die Zukunft reichen solle. Er hatte zudem dafür geworben, China in atomare Abrüstungsverträge einzubinden. Zuletzt hatte Trump gesagt, die USA stünden mit Russland und China in Gesprächen zu atomarer Abrüstung.

Wie viel Raum wird der Ukraine-Krieg einnehmen wird, ist offen

Ende 2025 hatte Trump weltweit Aufsehen erregt, als er Atomwaffentests der USA ankündigte – nukleare Explosionen sollte es nicht geben, stellte sich hinterher heraus. Trump hatte gesagt, dass die USA nicht das einzige Land bleiben wollten, das keine Tests unternehme. Putin hatte in diesem Zeitraum seine Regierung angewiesen, die Zweckmäßigkeit möglicher Atomwaffentests zu prüfen.

Trump, Putin und Xi treffen sich im Kontext des Wirtschaftsgipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec), der in Shenzhen am Mittwoch und Donnerstag ausgerichtet wird. Erst im September hatte Xi den US-Präsidenten im Weißen Haus besucht. Trumps letztes Treffen mit Russland Präsidenten Putin fand bei einem Zweier-Gipfel in Alaska im Sommer 2025 statt. Putin war zuletzt im Mai nach Peking gereist, um Xi zu besuchen. Tage davor hatte Xi dort Trump empfangen.

Trump und Putin kommen in China zusammen, nachdem es zuletzt wieder diplomatische Gespräche über einen Ausweg aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gegeben hatte. In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate hatten Teams aus Russland und der Ukraine erstmals seit mehr als acht Monaten wieder unter US-Vermittlung miteinander verhandelt.

© SZ/dpa/reuters - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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