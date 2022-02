Iran dringt auf eine baldige Übereinkunft bei den Atomverhandlungen. "Teheran hat es eilig, in Wien eine Einigung zu erzielen", sagte Außenminister Hussein Amirabdollahian am Montag. Er forderte den Westen auf, nicht mehr auf Zeit zu spielen. Nach zuletzt pessimistischeren Tönen verbreitete Außenministeriumssprecher Said Chatibsadeh zugleich wieder etwas mehr Zuversicht. Die Gespräche in Wien steckten nicht in einer Sackgasse, sagte er vor Journalisten in Teheran. Allerdings müsse der Westen in einigen wichtigen Punkten Entscheidungen treffen. Wie weit man von einer Einigung entfernt sei, hänge vom Willen des Westens ab. Wenige Stunden zuvor hatte der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans, Ali Schamchani, gesagt, es werde zunehmend schwieriger, Fortschritte bei den Gesprächen zur Wiederbelebung des Atomabkommens zu erzielen.