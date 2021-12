Bei den Atomverhandlungen mit Iran in Wien hat es laut beteiligten Diplomaten am Donnerstag und Freitag zwar "einige technische Fortschritte" gegeben, aber keine wesentliche inhaltliche Annäherung. Man respektiere die Entscheidung des iranischen Verhandlungsführers Ali Bagheri-Kani, zu Konsultationen nach Teheran zu reisen, hieß es seitens der Verhandlungsführer Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands. Man sei aber enttäuscht, dass dies eine weitere Pause in den Gesprächen mit sich bringe. Die Verhandlungen "werden immer dringender", fügten sie hinzu. Man hoffe, dass Iran bald zu den Gesprächen zurückkehre. In "nur wenigen Wochen - nicht Monaten" werde die Zeit ablaufen für die Verhandlungen, warnten sie.