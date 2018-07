31. Juli 2018, 20:50 Uhr Atomstreit USA - Nordkorea Verdacht gegen Nordkorea

US-Geheimdiensten zufolge geht der Raketenbau weiter - obwohl Kim doch Trump das Gegenteil versprochen hatte.

Ungeachtet der Entspannungsbemühungen auf der koreanischen Halbinsel scheint Nordkorea einem US-Medienbericht zufolge weiter ballistische Interkontinentalraketen zu bauen. In der Forschungseinrichtung Sanumdong bei Pjöngjang werde an ein bis zwei mit Flüssigtreibstoff betriebenen Raketen gearbeitet, berichtete die Washington Post am Montag. In Sanumdong wurde auch die erste ballistische Interkontinentalrakete Nordkoreas hergestellt, die die USA erreichen kann. Ein US-Vertreter bestätigte, es seien erneut Aktivitäten an der Anlage beobachtet worden. "Wir sehen, dass sie weiter daran arbeiten, genau wie zuvor", wurde ein Beamter zitiert. ...