Atomstreit Nordkorea klagt über US-Strafen

Der nordkoreanische Außenminister kritisiert, dass die USA die Sanktionen gegen sein Land aufrechterhalten.

Nordkorea habe nach dem Treffen von Machthaber Kim und US-Präsident Trump Schritte des guten Willens eingeleitet. Nun fordert der Staat ein Signal der USA.

Die Amerikaner bemühen sich derweil um eine Entspannung der Beziehungen.

Nordkorea kritisiert die Sanktionen der USA. Die Amerikaner würden ihre Strafmaßnahmen aufrechterhalten, während Nordkorea seine Atomtests ausgesetzt habe, beklagte Außenminister Ri Yong-ho auf einer Sicherheitskonferenz in Singapur, an der auch sein US-Kollege Mike Pompeo teilnahm. Das Vorgehen Washingtons sei alarmierend, sagte Ri. Ihn stört auch, dass Washington von Russland, China und weiteren Staaten fordert, sich an internationale Sanktionen gegen Nordkorea zu halten.

Knapp zwei Monate nach dem historischen Treffen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump bekräftigte Ri die gemeinsamen Beschlüsse beider Länder. Nordkorea stehe fest dazu, die gemeinsame Erklärung umzusetzen, sagte er. Es gebe zwar Bestrebungen, wieder auf den alten Stand zurückzufallen, was Kim und Trump aber nicht wollten. Die Gipfelvereinbarungen dürften nicht der US-Innenpolitik geopfert werden.

Trump schreibt Kim

Kim und Trump hatten sich im Juni auf Schritte hin zu einer atomaren Abrüstung der koreanischen Halbinsel geeinigt. Details sind bis heute unklar. Nordkorea ist wegen seines Atom- und Raketenprogrammes mit zahlreichen UN-Sanktionen belegt. Einem Expertenbericht für den Sicherheitsrat zufolge hat die Führung in Pjöngjang das Atomprogramm allerdings nicht aufgegeben und verstößt weiter gegen UN-Resolutionen.

Die US-Vertreter zeigten sich in Singapur dennoch optimistisch. Es sei bekannt, dass die Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel Zeit brauche, sagte Pompeo. Die Arbeit daran habe aber begonnen. "Ich bin optimistisch, dass wir das im Zeitrahmen hinbekommen." Außerdem übergab die US-Delegation nach eigenen Angaben Außenminister Ri einen Brief Trumps an Machthaber Kim. Über den Inhalt ist nichts bekannt.