Die US-Regierung lockert vor einer entscheidenden Phase bei den Atom-Verhandlungen mit Iran einige Sanktionen. Es handele sich um Sanktionen gegen das zivile Atomprogramm Irans, hieß es am Samstagfrüh von einem hohen Beamten des US-Außenministeriums. Damit werde eine Entscheidung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump wieder rückgängig gemacht. Es sollen so "technische Gespräche" internationaler Partner erleichtert werden. Dies sei allerdings kein Signal dafür, dass man kurz vor einer Einigung stehe. Iran reagierte verhalten. "Das kann man zwar als Zeichen des guten Willens auslegen, aber die Amerikaner müssen dies auch in der Praxis zeigen und nicht nur auf Papier", sagte Außenminister Hussein Amirabdollahian am Samstag. Es geht derzeit darum, das Abkommen mit Iran von 2015 zu retten.