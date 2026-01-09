Zum Hauptinhalt springen

AtommüllKlage gegen Castortransporte abgelehnt

In der juristischen Auseinandersetzung um Atommülltransporte vom rheinischen Jülich ins Zwischenlager Ahaus im Münsterland sind Gegner vor Gericht zunächst gescheitert. Das Berliner Verwaltungsgericht hat einen Eilantrag der Umweltschutzorganisation Bund Nordrhein-Westfalen zurückgewiesen, teilte ein Gerichtssprecher mit. Der Antrag sei bereits aus formellen Gründen unzulässig gewesen. Aber auch inhaltlich hatte er keinen Erfolg: Die von den Umweltschützern kritisierte Risikobewertung des Transportes von 152 Castor-Behältern liege vorrangig in der Verantwortung der Sicherheitsbehörden. Der Streit kann noch in die nächste Instanz gehen.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite