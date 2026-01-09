In der juristischen Auseinandersetzung um Atommülltransporte vom rheinischen Jülich ins Zwischenlager Ahaus im Münsterland sind Gegner vor Gericht zunächst gescheitert. Das Berliner Verwaltungsgericht hat einen Eilantrag der Umweltschutzorganisation Bund Nordrhein-Westfalen zurückgewiesen, teilte ein Gerichtssprecher mit. Der Antrag sei bereits aus formellen Gründen unzulässig gewesen. Aber auch inhaltlich hatte er keinen Erfolg: Die von den Umweltschützern kritisierte Risikobewertung des Transportes von 152 Castor-Behältern liege vorrangig in der Verantwortung der Sicherheitsbehörden. Der Streit kann noch in die nächste Instanz gehen.