Für Iris Graffunder ist die Suche nach einem Endlagerstandort eine Art jahrelanger Hürdenlauf. Allerdings einer, bei dem jede Hürde etwas höher ist als die zuvor – mit dem Ergebnis, dass die Zahl derer, die sie überspringen, mit Mal zu Mal kleiner wird. Und geht die Sache auf, dann bleibt am Ende ein kleiner Kreis möglicher Standorte für die Lagerung von Atommüll übrig. Ob die sich dann als Sieger begreifen, ist allerdings eine andere Frage.
AtommüllAuswahl für Endlager schrumpft weiter
Lesezeit: 3 Min.
Auf der Suche nach dem bestmöglichen Ort für Deutschlands Atommüll haben Geologen weitere Regionen ausgeschlossen. Für andere dagegen wird die Sache konkreter – auch in Bayern.
Von Michael Bauchmüller, Berlin
Kernkraft:Atommüll? Nein, danke
Deutschland ist raus aus der Kernkraft, aber der Atommüll ist noch da. Wohin mit dem Zeug? Aus Jülich sollen jetzt 152 Castorbehälter über marode Straßen und Brücken in ein Zwischenlager gebracht werden. Ein Monsterprojekt.
Lesen Sie mehr zum Thema