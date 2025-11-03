Für Iris Graffunder ist die Suche nach einem Endlagerstandort eine Art jahrelanger Hürdenlauf. Allerdings einer, bei dem jede Hürde etwas höher ist als die zuvor – mit dem Ergebnis, dass die Zahl derer, die sie überspringen, mit Mal zu Mal kleiner wird. Und geht die Sache auf, dann bleibt am Ende ein kleiner Kreis möglicher Standorte für die Lagerung von Atommüll übrig. Ob die sich dann als Sieger begreifen, ist allerdings eine andere Frage.