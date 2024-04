Von Henrike Roßbach, Berlin

Die CDU arbeitet derzeit bekanntlich ihren mehrstufigen Wiederauferstehungsplan ab, an dessen Ende der Einzug ins Kanzleramt stehen soll. Die Unionsfraktion wiederum möchte nun auf einem ganz bestimmten Politikfeld dafür sorgen, dass die jüngsten Parteibeschlüsse dann auch wirklich in die Tat umgesetzt werden können: in der Energiepolitik. Am Mittwochabend wollte sie einen Antrag in den Bundestag einbringen, der den Titel trägt: "Notwendige Nutzung der Kernenergie in der Energiekrise: Rückbau stoppen, Moratorium umsetzen". Vereinfacht gesagt geht es ihr darum, dass die verbliebenen Atomkraftwerke nicht abgebaut werden, bevor eine unionsgeführte Regierung sie wieder anschalten könnte.