Von Nicolas Freund

Das Atomkraftwerk Saporischschja ist am Wochenende erneut beschossen worden. Das meldete die russische Nachrichtenagentur Tass. Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) hat seit September ständig Mitarbeiter dort und bestätigte den Angriff. Die IAEO warnte außerdem zum wiederholten Mal vor einer Katastrophe: "Wir hatten Glück, dass es nicht zu einem potenziell schweren nuklearen Zwischenfall gekommen ist", sagte Rafael Grossi, der Generaldirektor der IAEO, in einem Statement. "Das nächste Mal haben wir vielleicht nicht so viel Glück." Bisher nicht verifizierte Videos in sozialen Netzwerken zeigen Detonationen zwischen den Gebäuden des Kraftwerks und Rauchwolken über dem Gelände.