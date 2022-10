Von Tim Frehler

Angela Merkel war als Bundeskanzlerin mehr Analytikerin als Prophetin. Aber an manchen Tagen kommt alles zusammen. Am 26. August 2010 zum Beispiel: Kanzlerin Merkel hatte gerade das Atomkraftwerk Emsland in Lingen durchschritten und kam zu dem Schluss: "Dies ist ein modernes, sehr sicheres und technisch sehr anspruchsvolles Kernkraftwerk." So weit der analytische Teil. Der prophetische ging so: "Ein Beispiel, dass Kernenergie als Brückentechnologie nötig sein wird."