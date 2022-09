Was passiert mit den drei verbliebenen Atomkraftwerken, die eigentlich Ende 2022 vom Netz gehen sollen? Kann Deutschland wirklich auf Atomstrom verzichten in einer Lage, in der Krieg in der Ukraine zu exorbitant steigenden Energiepreisen führt und im Winter eine veritable Energiekrise droht? Monatelang sind diese Fragen in Deutschland diskutiert worden, die politischen Lager haben sich in Stellung gebracht.

Nun stellt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Ergebnisse eines Stresstests vor, der prüfen soll, ob das deutsche Stromnetz in allen Regionen des Landes den Extrembedingungen eines strengen Winters gewachsen ist, der durch hohen Verbrauch gekennzeichnet ist und möglicherwiese zusätzlich durch eine Gas-Mangellage. Diese wäre ebenfalls eine Herausforderung für das Stromnetz, denn ein Teil des nach Deutschland importierten Gases, zwischen zehn und 15 Prozent, wird für die Stromerzeugung eingesetzt.

Klar ist: Die Experten im Wirtschaftsministerium und die Übertragungsnetzbetreibern empfehlen, zwei der drei deutschen AKWs über das Jahresende hinaus in Reserve zu lassen. Es handelt sich um die beiden süddeutschen Meiler Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim in Baden-Württemberg. Habeck spricht in diesem Zusammenhang genauer von einer "Einsatzreserve bis Mitte April 2023". Beide Meiler sollen die "angespannte Versorgungs- und Netzsituation in Süddeutschland" abfedern helfen. Das AKW Emsland soll dagegen wie geplant Ende des Jahres vom Netz gehen. Zwar sei eine krisenhafte Situation im Stromnetz unwahrscheinlich, könne aber nicht ganz ausgeschlossen werden.

"Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist hoch. Wir haben genug Energie in Deutschland", sagt Habeck zu Beginn seines Statements. Es gebe jedoch verschiedene Faktoren, die die Energiekrise verschärfen, dazu gehöre der niedrige Pegelstand des Rheins und die Trockenheit in diesem Sommer insgesamt. Sein Ministerium habe am 17. Juli mit dem Stresstest begonnen und vier Szenarien berechnet, deren Parameter laufend angepasst worden seien. Zugrunde gelegt wurden Wetterdaten aus dem Jahr 2012, wie Werner Götz, der Chef des Netzbetreibers Transnet BW, erklärte. Dieses Jahr sei deshalb gewählt worden, weil damals ein extrem kalter Winter verzeichnet worden sei.

Für die Grünen wäre eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten äußerst unangenehm, denn im Widerstand gegen die Atomkraft wurde die Partei einst gegründet. Auch die SPD, das hat Parteichefin Saskia Esken am Montag noch einmal bekräftigt, will allenfalls eine Streckung des Betriebes um wenige Monate, so wie sie Habeck jetzt vorschlägt.

Meinungsumfragen haben zuletzt nahegelegt, dass eine knappe Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger eine temporären Weiterbetrieb der Atomkraftwerke befürworten würde. Die Union sieht daher die Chance, die Grünen an einem sensiblen Punkt zu stellen. Parteichef Friedrich Merz geht noch weiter. Er nimmt nicht nur die drei derzeit noch laufenden AKW in den Blick, sondern fordert auch einen Weiterbetrieb der drei im vergangenen Jahr abgeschalteten Meiler. Mit sechs AKW seien "zunächst einmal insgesamt 20 Millionen Haushalte sicher mit Strom versorgt", sagte er der Bild am Sonntag.

Auch aus der FDP kommen immer wieder ähnliche Forderungen, zuletzt an diesem Montag von Parteichef Christian Lindner. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung spricht er sich dafür aus, alle drei verbleibenden Atomkraftwerke bis mindestens 2024 am Netz zu lassen - unabhängig vom Ergebnis des Stresstests. "Wir sollten nicht zu wählerisch sein, sondern alles ermöglichen, was uns physikalisch und ökonomisch das Leben leichter macht", so der FDP-Chef. Mit Blick auf die Haltung des grünen Koalitionspartners sagt Lindner: "Wir müssen auch erkennen, dass in der Bevölkerung eine ganz große Mehrheit inzwischen der Meinung ist, dass übergangsweise die Kernenergie einen wichtigen Beitrag leistet."

Neue Brennelemente würden in die Reaktoren nicht geladen und Mitte April 2023 sei auch für die Reserve Schluss. "Die Atomkraft ist und bleibt eine Hochrisikotechnologie und die hochradioaktiven Abfälle belasten zig nachfolgende Generationen." Damit sei nicht zu spielen. "Eine pauschale Laufzeitverlängerung wäre daher auch im Hinblick auf den Sicherheitszustand der Atomkraftwerke nicht vertretbar."

Der Stresstest habe für ihn "überraschende Ergebnisse" gebracht, so Habeck. Zwar sei der Beitrag relativ gering, aber die zwei Atomkraftwerke könnten für den Netzsicherheit in Süddeutschland "einen Unterschied" machen.

Streit in der Ampelkoalition dürfte programmiert sein. Denn das, was Habeck nun vorschlägt, ist etwas anderes als das, was Lindner und einigen in der FDP vorschwebt. Der Wirtschaftsminister betont in der Pressekonferenz erneut, dass am Atomausstieg, wie er im Atomgesetz geregelt sei, festgehalten werde. "Ich werde alles dafür tun, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Aber alles zu tun, heißt eben auch das Unnötige zu unterlassen". Die Atomkraft sei nach wie vor eine "Hochrisikotechnologie". Eine pauschale Laufzeitverlängerung hält Habeck daher nicht nicht vertretbar. Neue Brennstäbe will er für die AKWs nicht bestellen.

Die Grünen und die SPD wollen einen sogenannten Streckbetrieb innerhalb des bestehenden Atomgesetzes. Das bedeutet, dass die Strommenge, die ein bestimmtes AKW liefert, sich nicht verändert und es auch keine Laufzeitverlängerung im eigentlichen Sinne gibt. Die zu liefernde Strommenge wird lediglich über einen längeren Zeitraum erbracht, so dass nicht ausgerechnet in der Mitte des Winters die Lieferung ändert.

Wollte man die Laufzeit darüber hinaus verlängern, stünden dem Wirtschaftsministerium zufolge umfangreiche Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen an, die in Erwartung des Atomausstiegs in den vergangenen Jahren nicht mehr vorgenommen wurden.