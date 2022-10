Die Betreiber von Isar 2 in Bayern fordern noch in diesem Monat eine Entscheidung, ob das Kernkraftwerk nach dem Jahreswechsel weiterbetrieben werden soll.

Nach der Pleite in Niedersachsen will sich die FDP profilieren und fordert vehement den Weiterbetrieb der drei letzten Atomkraftwerke. Die Grünen schicken ihrem Regierungspartner eine Warnung.

Von Michael Bauchmüller, Constanze von Bullion und Henrike Roßbach, Berlin

Der Flieger steht vollgetankt am Regierungsterminal, nur einer fehlt für den Flug nach Washington: Christian Lindner. Der Bundesfinanzminister, eigentlich auf dem Weg zur Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds, hat an diesem Dienstag noch eine andere Baustelle: Es bahnt sich der bis dato größte Zoff innerhalb der Ampelkoalition an. Und FDP-Chef Lindner, seit der Wahl in Niedersachsen am Wochenende abermals auf der Verliererseite, will diesmal gewinnen. Es geht um die Atomkraft.