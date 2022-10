Von Thomas Hummel und Kathrin Müller-Lancé, München/Paris

Vor knapp einem Jahr hat das Unternehmen Électricité de France (EDF) Risse entdeckt im Sicherheitsrohrsystem des Atomkraftwerks Civaux 1 in der Nähe von Poitiers. Damit begann die Malaise. Das Kraftwerk musste vom Netz genommen werden. Der Schaden wirkte anschließend wie eine ansteckende Krankheit. Immer mehr der 56 französischen AKWs mussten geprüft, gewartet, repariert werden. Und das alles zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt.

Zwei Monate nach dem Fund in Civaux marschierte Russlands Armee in der Ukraine ein. Der Wirtschaftskrieg mit der Europäischen Union spielt sich vor allem auf dem Energiemarkt ab. Da fällt es besonders ins Gewicht, wenn das zweitgrößte Land des Kontinents große Probleme mit der eigenen Produktion hat.

Betroffen ist die neueste, leistungsstärkste Kraftwerksflotte

Trotz stetigem Rückgang in den vergangenen Jahren lag der Anteil der Atomkraft am produzierten Strom in Frankreich 2021 noch bei 69 Prozent. In diesem Jahr dürfte er auf ein historisch niedriges Level fallen. Frankreich kauft so viel Strom aus dem Ausland wie lange nicht. Laut statistischem Bundesamt importierte es aus Deutschland zwischen Januar und August dieses Jahres 5000 Gigawattstunden (GWh). Zum Vergleich: Zwischen 2016 und 2020 lag der Wert bei durchschnittlich 2400 GWh - über ein gesamtes Jahr. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) beklagte, das Fehlen der französischen Strommengen müsse Deutschland nun teilweise mit teuren Gaskraftwerken ausgleichen. Die Probleme im Nachbarland sind ein Hauptgrund, warum die Bundesregierung den eigenen Atomausstieg um drei Monate verschiebt.

Denn immer noch steht fast die Hälfte des französischen Atomparks still. "Da kommt einiges zusammen", sagt Uwe Stoll, Geschäftsführer der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS). Der Riss in Civaux war so schwerwiegend, dass alle baugleichen Kraftwerke geprüft werden mussten, was die sechs leistungsstärksten und neuesten Meiler des Landes betraf. Bei einigen fand man ähnliche Risse. Als anfällig für derartige Korrosionen stellten sich zudem die zwölf etwas früher gebauten Anlagen heraus. Auch hier gab es Wartungen.

Bei den ältesten, bald 40 Jahre alten AKWs war die zehnjährige Überprüfung überfällig. Diese Flotte soll für weitere zehn Jahre fit gemacht werden, wobei umfangreiche Nachrüstungen notwendig sind. Eine heftige Dürre im Sommer führte zu niedrigen Pegelständen der Flüsse, manche AKWs konnten nicht mehr ausreichend gekühlt werden. Und als der Konzern EDF endlich auf bessere Zeiten hoffte, begannen die Mitarbeiter zu streiken. Jetzt warnte der Stromnetzbetreiber RTE, wenn die Streiks weitergingen, könne das für die Versorgung im Winter schwere Konsequenzen haben. Durch den Ausfall von Mitarbeitern verzögerten sich die geplanten Inbetriebnahmen und Wartungsarbeiten. Und im Winter heizen viele Franzosen mit Strom.

Um das Problem der Energieversorgung anzugehen, will Emmanuel Macron künftig vor allem auf zweierlei setzen: mehr erneuerbare Energien - und noch mehr Atom. Der französische Präsident, der zu Beginn seiner ersten Amtszeit noch Atomkraftwerke schließen wollte, hat den Bau von sechs neuen Reaktoren in Auftrag gegeben, die bis 2035 ans Netz gehen sollen, acht weitere Reaktoren sind als Option vorgesehen. Investitionsbedarf pro Kraftwerk: etwa zehn Milliarden Euro. EDF will dabei einen neuen Typ bauen, "da wird man anfangs sehr wahrscheinlich bei der Planung und Umsetzung einige Überraschungen erleben", prophezeit Stoll. Er rechnet damit, dass erst der dritte oder vierte Neubau reibungslos funktionieren dürfte.

Windräder sind in Frankreich vor allem bei den Rechten unbeliebt

Ein Blick auf den einzigen derzeit im Bau befindlichen Meiler in Flamanville verheißt da nichts Gutes. Er sollte 2012 fertig sein, angeschlossen ist er noch immer nicht. Und statt der angepeilten 3,3 Milliarden Euro kostet er 12,7 Milliarden.

Rechne man die Kosten für Macrons geplante Kraftwerke, für die Ertüchtigung der älteren Flotte sowie für zwei Bauaufträge aus Großbritannien zusammen, kommt GRS-Geschäftsführer Stoll auf bis zu 180 Milliarden Euro Auftragsvolumen für den Konzern EDF. Andere Beobachter nennen noch höhere Zahlen. Privatwirtschaftlich wäre das kaum zu stemmen, die Risiken sind zu groß. Doch die EDF gehört zu 80 Prozent dem Staat, der auch den Rest wohl bald übernimmt. Doch selbst für einen Staatskonzern sind das riesige Herausforderungen.

Parallel will Macron den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen. Da gibt es einigen Aufholbedarf. In Frankreich stammen nur etwa 20 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien, in Deutschland liegt der Anteil bei fast 50 Prozent. Im vergangenen Jahr war Frankreich das einzige EU-Land, das sein Entwicklungsziel hier nicht erreicht hat. Nun hat Macron versprochen, die Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen. Eine entsprechende Gesetzesvorlage hat er seinen Ministern bereits vorgelegt, noch in diesem Herbst soll sie im Parlament debattiert werden.

Doch Windräder sind bei vielen Französinnen und Franzosen nach wie vor unbeliebt, Rechtspopulistin Marine Le Pen plädierte im vergangenen Wahlkampf sogar dafür, die bestehenden Anlagen schrittweise abzubauen. Im Jahr 2011 hatte die damalige Regierung sieben Offshore-Windparks in Auftrag gegeben, bisher ist nur einer davon fertig. Macron reiste im September höchstpersönlich zur Einweihung in die Bretagne. Dort versprach Macron, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Bis 2050 soll Frankreich auch den Ausbau der Sonnenenergie vorantreiben. Auf Dächern von Parkhäusern und auf ungenutzten Flächen entlang der Autobahnen sollen Solarmodule gebaut werden.

Der Atompark ist für Frankreichs Planung dennoch unverzichtbar. Wie lange einzelne Reaktoren halten, ist dabei auch ein wenig Glückssache. Denn in einem Atomkraftwerk kann man alles austauschen, nur nicht das Reaktordruckgefäß, in dem die Kernspaltung stattfindet. "Unter dem Beschuss von Neutronen wird das Material irgendwann so spröde, dass man es nicht mehr nutzen kann", erklärt Uwe Stoll. Dann muss das Kraftwerk endgültig vom Netz. Wann das passiert? Stoll glaubt, dass manche Meiler hundert Jahre halten können. Es sei denn, es wird plötzlich irgendwo ein Riss entdeckt.