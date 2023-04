Atomausstieg:Am Ende steht: Nein danke!

Von Michael Bauchmüller

Die ganze Geschichte beginnt in einem Weinkeller in Haigerloch, nicht weit von der Schwäbischen Alb. Im Zweiten Weltkrieg quartiert sich hier der "Uranverein" um den späteren Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg ein, man will spaltbares Material gewinnen. Letztlich ist das, auch wenn das die Forscher später bestreiten, die Vorarbeit für eine Atombombe, aber weit kommen sie ohnehin nicht. Die Kettenreaktion im Weinkeller kommt einfach nicht in Gang. Geschichte schreibt der Keller dennoch: Er beherbergt Deutschlands ersten Reaktor. Eine Ära beginnt.