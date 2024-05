Atomkraft:Als die Sicherheitsexperten rebellierten

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Akribisch durchforstet die Union derzeit Akten aus dem Bundesumweltministerium. 137 Schriftstücke hat die Fraktion ausgewertet, zum "Komplex Kernkraft-Aus". Hat die Atomaufsicht im Ministerium wirklich neutral und unabhängig gearbeitet, als die Bundesregierung 2022 über längere Laufzeiten für die verbliebenen Atomkraftwerke beraten hatte? "Hieran bestehen erhebliche Zweifel", findet die Unionsfraktion in einem internen Vermerk von dieser Woche. Nötig sei eine "lückenlose Aufklärung". Wenn sie nur wüsste, was da noch so alles lauert.