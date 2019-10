Die Atomgespräche zwischen Nordkorea und den Vereinigten Staaten am Samstag in Stockholm wurden schon nach wenigen Stunden abgebrochen. Hinterher legten beide Seiten den Verlauf der Verhandlungen erstaunlich konträr aus. Der nordkoreanische Chefunterhändler Kim Myung-gil beschuldigte am Samstagabend die USA, Erwartungen geschürt zu haben, aber "mit leeren Händen" gekommen zu sein. Er sprach von einer "riesigen Enttäuschung".

Die amerikanische Delegation sprach hingegen von "guten Diskussionen". Das US-Außenministerium erklärte, man betrachte die Gespräche nicht als gescheitert. Die US-Unterhändler hätten "kreative Ideen" mit nach Stockholm gebracht. Die Einschätzung der nordkoreanischen Seite entspreche "weder dem Verlauf noch dem Geist der achteinhalbstündigen Diskussionen". Über Details der angeblich neuen "kreativen Ideen" schwieg sich das Ministerium allerdings aus. Die US-Delegation erklärte ihre Bereitschaft, die Gespräche in zwei Wochen fortzuführen. Die nordkoreanische Seite äußerte sich bislang nicht zu möglichen weiteren Treffen.

Die Verhandlungen in der schwedischen Hauptstadt waren die ersten seit acht Monaten. Es handelte sich um Gespräche auf der Arbeitsebene, die beiden politischen Führer Kim Jong-un und Donald Trump, die sich zuletzt im Juni kurz an der innerkoreanischen Grenze getroffen hatten, waren nicht zugegen. Kim und Trump hatten zuvor zwei Gipfeltreffen abgehalten, beim ersten Gipfel im Juni 2018 in Singapur war es zu einer vagen Erklärung über eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel gekommen. Bislang aber gibt es kaum konkrete Resultate, ein zweiter Gipfel in Hanoi im Februar diesen Jahres endete ebenfalls ergebnislos.

Trump erstaunt Experten immer wieder mit seiner optimistischen Haltung gegenüber Kim Jong Un

Nordkorea bestätigte zudem am vergangenen Donnerstag den Test einer neuen Art von ballistischer Rakete. Es war der elfte Raketentest des Regimes in diesem Jahr, Experten legten ihn nach den vorherigen Tests von Kurzstreckenraketen als Eskalation aus: Die neue Rakete, die Atomwaffen tragen kann, scheint auch darauf ausgelegt zu sein, von U-Booten aus zu starten. Das würde den Radius für nordkoreanische Nuklearangriffe weit ausdehnen.

US-Präsident Donald Trump hatte die jüngsten Raketentests im Vorfeld der Stockholmer Gespräche ignoriert. Trump erstaunt Experten immer wieder mit seinen optimistischen Einschätzungen seiner "exzellenten Beziehung" zu Nordkoreas Diktator Kim Jong-un, von dem er bisweilen "wunderschöne Briefe" erhalte. Einen Deal über das Atomprogramm Nordkoreas erhofft sich Trump offenbar auch deshalb, weil er glaubt, damit innenpolitisch punkten zu können. Zuletzt attackierte John Bolton den Ansatz Trumps als naives Wunschdenken: Die Nordkoreaner würden freiwillig nie genug aufgeben, als dass Verhandlungen sinnvoll wären, sagte der ehemalige Sicherheitsberater des Präsidenten vergangene Woche in Washington. Nordkorea wünscht sich ein Ende der Wirtschaftssanktionen, die USA beharren jedoch bislang darauf, das totalitär regierte Land müsse zuerst beweisen, dass es ihm mit einem Stopp der Atomwaffenproduktion ernst sei.

Einen Tag nach dem Abbruch der Gespräche mit den USA tauschte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un herzliche Noten mit Chinas Parteichef Xi Jinping aus. Nordkorea und China verbinde eine "unbesiegbare und unsterbliche Freundschaft auf dem Weg zur Verwirklichung des Sozialismus", hieß es in einer Botschaft Kims an Xi anlässlich des 70. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Staaten.