Die USA stehen Präsident Donald Trump zufolge kurz vor einem neuen Atomabkommen mit Iran. Die Regierung in Teheran habe den Bedingungen „mehr oder weniger“ zugestimmt, sagte Trump am Donnerstag während seiner Nahost-Reise in Doha. „Wir befinden uns in sehr ernsthaften Verhandlungen mit dem Iran über einen langfristigen Frieden“, zitierte die französische Nachrichtenagentur AFP Trump, die nach dem Pool-Prinzip die Informationen und Zitate auch anderen Medien zur Verfügung stellte, die nicht dabei waren. „Wir sind kurz davor, vielleicht einen Deal abzuschließen, müssen aber auch nicht“, sagte Trump. Am Freitag finden in Istanbul weitere Gespräche zwischen Iran und Vertretern Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands über das umstrittene Atomprogramm der Islamischen Republik statt. Westliche Staaten verdächtigen die Islamische Republik, unter dem Deckmantel eines zivilen Nuklearprogramms den Bau von Atombomben anzustreben, was die Regierung in Teheran zurückweist. Die USA waren während Trumps erster Amtszeit aus dem internationalen Atomabkommen ausgetreten.