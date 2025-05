Im Streit über das iranische Atomprogramm gehen die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran in eine entscheidende Phase. In Rom nahmen der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Irans Außenminister Abbas Araghtschi zum bereits fünften Mal Gespräche unter Vermittlung des Golfstaats Oman auf, wie iranische Staatsmedien berichteten. Vor der omanischen Botschaft in Rom versammelten sich zahlreiche Journalistinnen und Journalisten. Mehrere Konvois der Verhandlungsdelegationen trafen an der diplomatischen Vertretung im Nordwesten Roms ein. Beide Seiten hatten sich zu Beginn der Gespräche Mitte April optimistisch gezeigt. Nach dem jüngsten Treffen in Maskat traten jedoch deutliche Differenzen zutage.