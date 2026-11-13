Iran hat Gespräche über eine Wiederaufnahme von Atominspektionen vorerst abgelehnt. Wie aus einem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) hervorging, teilte Teheran der Organisation mit, dass dies in der gegenwärtigen Sicherheitslage nicht möglich sei. Seit den Angriffen der Vereinigten Staaten und Israels auf iranische Atomanlagen erlaubt die Islamische Republik fast keine IAEA-Inspektionen mehr. Nur das Kernkraftwerk in Buschehr durften die UN-Atomwächter zuletzt besuchen. Die IAEA und westliche Staaten fordern jedoch vor allem eine Überprüfung des beinahe atomwaffentauglichen Urans, das Iran in vergangenen Jahren produziert hat.