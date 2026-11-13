Iran hat Gespräche über eine Wiederaufnahme von Atominspektionen vorerst abgelehnt. Wie aus einem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) hervorging, teilte Teheran der Organisation mit, dass dies in der gegenwärtigen Sicherheitslage nicht möglich sei. Seit den Angriffen der Vereinigten Staaten und Israels auf iranische Atomanlagen erlaubt die Islamische Republik fast keine IAEA-Inspektionen mehr. Nur das Kernkraftwerk in Buschehr durften die UN-Atomwächter zuletzt besuchen. Die IAEA und westliche Staaten fordern jedoch vor allem eine Überprüfung des beinahe atomwaffentauglichen Urans, das Iran in vergangenen Jahren produziert hat.
IAEA-Chef Rafael Grossi hat laut seinem jüngsten Iran-Bericht eine schrittweise Annäherung zwischen seiner Organisation und Teheran vorgeschlagen. Dies könne zur Vertrauensbildung beitragen und den Weg zu einem breiteren Abkommen ebnen, schreibt er in dem nicht öffentlichen Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Grossi befürwortet technische Gespräche über künftige Inspektionen. Er forderte vom Iran auch einen Statusbericht über die Anlagen, die nicht von den USA und Israel angegriffen wurden.