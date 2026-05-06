Der belgische Premierminister Bart De Wever gilt als großer Bewunderer von Kultur und Geschichte des Römischen Reiches. Immer wieder verwendet er lateinische Begriffe, um seiner Politik historisches Gewicht zu verleihen. „Alea iacta est“ verkündete De Wever Anfang 2025, als er seine Regierungskoalition geschmiedet hatte. Die Würfel waren gefallen. De Wever, bekannt geworden als Bürgermeister von Antwerpen, konnte als erster flämischer Nationalist die Regierungsverantwortung für ganz Belgien übernehmen. Nun hat De Wever ein Projekt namens Aurora angestoßen, das seine Amtszeit prägen soll: die Morgenröte der Kernkraft in Belgien.
EnergiekriseBelgien soll Atomstaat werden
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Ausstieg war gestern: Die belgische Regierung will die sieben heimischen Reaktoren kaufen, um der Atomenergie zu neuer Blüte zu verhelfen. Die Risiken sind enorm.
Von Josef Kelnberger, Brüssel
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