Atomdebatte:Greta Thunberg sticht ins Wespennest

Leitfigur mit eigenen Ansichten: Greta Thunberg (M.) auf dem Klimastreik von Fridays for Future am 9. September in Stockholm.

Von Thomas Hummel

Diese Chance konnten sich Vertreter von Union, FDP und AfD nicht entgehen lassen. Greta Thunberg, Gründerin der Klimabewegung Fridays for Future, spricht sich im deutschen Fernsehen für den Weiterbetrieb der drei noch laufenden Atomkraftwerke aus. Das Interview mit der ARD-Journalistin Sandra Maischberger wird erst am Mittwochabend ausgestrahlt, doch diese Aussage wurde bereits am Dienstag publik. Tenor der Reaktionen: Seht her, ihr Grünen, sogar eure Ikone fordert euch zur Umkehr in der Atomdebatte auf.