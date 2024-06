Von Michael Bauchmüller, Robert Roßmann, Berlin

Haben die grün geführten Bundesministerien für Wirtschaft und Umwelt den Rat ihrer Experten übergangen? Haben sie am Fahrplan für den Atomausstieg ungeachtet der Energiekrise festhalten wollen? Oder sucht hier nur die Opposition nach Mitteln, die Regierung vor sich herzutreiben? Die Unionsfraktion jedenfalls will, dass sich ein Untersuchungsausschuss des Bundestags der Atom-Causa annimmt. Und eines erreicht sie damit ganz sicher: Sie hält das Thema am Köcheln. Was genau passiert ist, und wie es nun weitergeht – ein Überblick über die wichtigsten Fragen.