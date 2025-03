Irans Präsident Massud Peseschkian hat direkte Verhandlungen mit der US-Regierung von Donald Trump erneut abgelehnt. „Wir haben über Oman auf den Brief des US-Präsidenten geantwortet und die Option direkter Gespräche abgelehnt, sind aber offen für indirekte Verhandlungen“, sagte er. Die USA müssten zuvor ihr „Fehlverhalten“ in der Vergangenheit korrigieren und für Vertrauen sorgen. Trump hatte per Brief Irans oberstem Führer Ali Chamenei angekündigt, Teheran müsse eine neue Vereinbarung über das Atomabkommen aushandeln, sonst drohe eine militärische Lösung. In Trumps erster Amtszeit hatten die USA das Abkommen verlassen.