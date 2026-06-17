Hans-Dieter Lucas hat mit Iran das Atomabkommen von 2015 verhandelt – „in Ruhe und ohne ständige Tweets aus dem Weißen Haus“. Was der frühere Diplomat von den anstehenden Verhandlungen erwartet.

Nächtelange Verhandlungen, psychischer Druck, Diplomaten auf der anderen Seite, die „mit allen Wassern gewaschen“ sind: Hans-Dieter Lucas, 66, führte die deutsche Delegation an, die mit den UN-Vetomächten und der EU um das Atomabkommen mit Irans Führung rang. Im Juli 2015 gelang der Durchbruch, die Unterhändler in Wien unterzeichneten das Nuklearabkommen mit Iran (JCPoA). Im Telefoninterview erklärt der pensionierte Diplomat, was sich aus den damaligen Gesprächen für die nun anstehenden Verhandlungen der USA mit Iran lernen lässt.