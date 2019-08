Gorleben (dpa/lni) - Der Rückbau des Atommüll-Endlagerprojekts Gorleben nimmt erkennbar Züge an. Mittlerweile sei mehr als die Hälfte der Schutzmauer um das Bergwerk abgerissen worden, sagte Monika Hotopp, Sprecherin der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) in Peine. Bis Ende August soll der Rückbau der Mauer abgeschlossen sein. "Danach sind jedoch noch Nacharbeiten, beispielsweise an den Wegen, notwendig." Die Kosten für den Übergang des Bergwerks in den sogenannten Offenhaltungsbetrieb liegen laut BGE insgesamt bei rund acht Millionen Euro. Ende Juli hatte die "Elbe-Jeetzel-Zeitung" über den Mauer-Rückbau berichtet.