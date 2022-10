Wirkt recht zufrieden angesichts seines "Machtwortes": Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch im Kabinettssaal.

Von Thomas Hummel

Maximal vier Minuten, da waren sich Steffi Lemke und Robert Habeck einig, hat die Bundesregierung am Ende benötigt. Vier Minuten, um die 19. Atomgesetznovelle durch das Kabinett zu bringen. "Ich habe den Gesetzentwurf vorgestellt", berichtete Lemke, "es gab keine Diskussion."

Die Bundesumweltministerin und der Wirtschafts- und Klimaminister von den Grünen kamen am Mittwochmittag eilig aus dem Bundeskanzleramt, um gleich hinter dem Zaun der Öffentlichkeit die Einigung zu verkünden. Es war dem Anlass angemessen. Die Grünen hatten sich zuletzt völlig mit dem Regierungspartner FDP verhakt bei der Frage, ob das Land den Atomausstieg angesichts der Energiekrise verschieben müsse. Und wenn ja, mit wie vielen Reaktoren? Und für wie lange? Keiner wollte nachgeben. Erst das Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz brachte nun offenbar Ruhe. Vier Minuten, und das Thema war durch. Nun müssen noch der Bundestag und der Bundesrat zustimmen.

Es dürfen keine neuen Brennstäbe eingekauft werden

Scholz hatte angewiesen, dass alle drei noch laufenden Meiler Isar 2, Neckarwestheim 2 und auch Emsland bis zum 15. April 2023 laufen sollen. Die Grünen wollten Emsland in Niedersachsen eigentlich Ende des Jahres schließen, die FDP eigentlich alle drei bis ins Jahr 2024 hinein am Netz halten. Jetzt also der erzwungene Kompromiss. Die Beteiligten machen nun den Eindruck, als seien sie froh, dass jemand den Streit beendet hat.

Lemke erklärte, es sei nun eine gute Lösung gefunden worden. Um sogleich zu betonen, dass die drei Kernkraftwerke nur noch im Streckbetrieb weiterlaufen dürfen, also keine neuen Brennstäbe mehr eingekauft werden. Das hält die Gesetznovelle ausdrücklich fest. Mit den alten Brennstäben kann etwa das AKW Emsland bis Mitte April noch 68 Prozent seiner Leistungsfähigkeit erreichen.

Die Ministerien Umwelt und Wirtschaft stellten zudem fest, dass der Staat keine Kosten für diesen Streckbetrieb übernehmen werde. Durch den hohen Strompreis dürften die Betreiber RWE, EnBW und PreussenElektra ohnehin in den dreieinhalb Zusatzmonaten einen hohen Millionenbetrag verdienen.

Die FDP-Spitze gibt sich zufrieden und will nach vorne schauen

Ist die Debatte damit tatsächlich beendet? Für Kanzler Scholz schon, er hat schließlich ein Machtwort gesprochen. Umweltministerin Lemke warnte, dass bei einem längeren Betrieb die alle zehn Jahre erforderliche Generalprüfung der AKWs fällig wäre. Und die FDP? Manch einer grummelt noch ob der Entscheidung, schon Mitte April abzuschalten. Doch Robert Habeck geht "fest davon aus, dass die FDP vertragstreu ist und die Autorität des Kanzlers nicht infrage stellen wird". Die FDP-Spitze schließt sich dem bislang an.

Finanzminister und Parteichef Christian Lindner lobt sich, dafür gesorgt zu haben, dass in diesem Winter alle Kapazitäten zur Stromerzeugung am Netz seien. Und fügte im ZDF hinzu: "Ich schlage vor, dass wir nach vorne schauen." Die Bundesregierung werde alles in ihrer Macht Stehende tun, damit im Winter 2023/24 die nervenzehrende Atom-Debatte nicht geführt werden müsse. Helfen sollen vor allem die neuen Flüssiggas-Terminals, ein Ausbau der Stromnetze und mehr erneuerbare Energien.