Brokdorf (dpa/lno) - Anlässlich der 400. Mahnwache vor dem Atomkraftwerk Brokdorf hat der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) die sofortige Stilllegung des seit Jahrzehnten umstrittenen Kraftwerks gefordert. Der BBU verwies am Mittwoch auf Zahlen des Bundesamts für kerntechnische Entsorgungssicherheit, wonach es in dem Reaktor im Kreis Steinburg von seiner Inbetriebnahme 1986 an bis Ende August 272 meldepflichtige Ereignisse gegeben hat.

In Richtung Landesregierung forderte der Verband, "die Stilllegung des Akw Brokdorf deutlich vor Ende 2022 zu erwirken". Die Mahnwachen finden immer am 6. eines Monats vor dem Haupttor des Atomkraftwerks statt. Die Initiatoren wollen so auf einen "unlösbaren Zusammenhang von Atomstromproduktion und militärischer Nutzung" hinweisen. Am 6. August 1945 wurde über Hiroshima eine Atombombe abgeworfen.