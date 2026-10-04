In Europa werden immer weniger Asylanträge gestellt: In den ersten neun Monaten 2026 wurden in der Europäischen Union plus Norwegen und der Schweiz 452 969 Schutzanträge registriert. Das ist ein Rückgang von etwa 24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Dies geht aus bisher unveröffentlichten Zahlen der Asylagentur der Europäischen Union (EUAA) hervor, die der Welt am Sonntag vorliegen. Die Zahlen seien in einem neuen, als vertraulich gekennzeichneten Dokument der EU-Kommission vom 1. Oktober 2026 über die Migrationslage in Europa enthalten, berichtet die Zeitung.

Deutschland liegt als Zielland bei den Asylanträgen in diesem Jahr nur noch an dritter Stelle: Es wurden hierzulande laut EU-Bericht seit Januar 70 257 Schutzanträge gestellt. Spitzenreiter ist Frankreich mit fast 99 000 Anträgen, gefolgt von Italien mit etwa 78 000 Stück. Schlusslichter sind Malta (294), die Slowakei (131) und Ungarn (83).

Die Mehrzahl der Antragsteller in Deutschland kam in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres aus Afghanistan (23 Prozent), Syrien (12 Prozent) und der Türkei (10 Prozent). Mit Blick auf die EU plus Norwegen und der Schweiz kamen die meisten Antragsteller aus Afghanistan, Venezuela und Bangladesch.

Insgesamt stellten auch etwa 12 100 Personen aus der Ukraine einen Asylantrag in der EU. Dabei wurden die meisten Schutzanträge von Ukrainern mit etwa 49 Prozent in Frankreich gestellt, in Deutschland waren es hingegen nur fünf Prozent.