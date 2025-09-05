Migration Warum der große Plan gegen die AfD bisher nicht aufgeht 5. September 2025, 15:23 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Verschärfte Einreisekontrollen: Beamte der Bundespolizei am deutsch-polnischen Grenzübergang in Küstrin-Kietz. (Foto: Patrick Pleul/picture alliance/dpa)

Zusammenfassung Die Bundesregierung will mit ihrer „Migrationswende" die AfD bekämpfen, doch trotz sinkender Asylbewerberzahlen steigen die AfD-Umfragewerte weiter an.

Die AfD erreicht im Deutschland-Trend mit 25 Prozent ihren bislang höchsten Wert und liegt nur noch zwei Prozentpunkte hinter der Union.

Politikforscher warnen, dass sich die AfD mit einem härteren Asylkurs nicht stoppen lässt, da sie längst breitere Themen wie Wirtschaft bedient.

Die Bundesregierung will mit ihrer „Migrationswende“ auch die AfD bekämpfen. Die Asylbewerberzahlen sinken nun, doch die Umfragewerte der Partei steigen weiter. Politikforscher warnen vor einem Scheitern der Strategie.

Von Markus Balser und Tim Frehler, Berlin

