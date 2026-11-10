Der junge Mann aus Sierra Leone, von dem Lea Hehnen vom Münchner Flüchtlingsrat erzählt, wollte sich so sehr ein neues Leben aufbauen. Nach der Flucht aus seiner Heimat habe er Asyl in Deutschland beantragt, doch er habe nichts über das Verfahren gewusst. Er suchte Hilfe beim Flüchtlingsrat, inzwischen ist er im zweiten Lehrjahr seiner Ausbildung. Ohne die Unterstützung hätte er es nicht geschafft, davon ist er überzeugt. Der Mann ist nicht der einzige Geflüchtete, der im Asylverfahren auf Hilfe angewiesen ist: „Viele Leute bekommen ihren Aufenthaltstitel dank unserer Beratung“, sagt Nanette Malata vom Münchner Flüchtlingsrat.
MigrationspolitikSozialverbände kritisieren drastische Kürzung bei der Asylberatung
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Das Innenministerium will 80 Prozent weniger Geld für die unabhängige Rechtsberatung von Geflüchteten bereitstellen. Caritas und AWO warnen: Die Folgen seien längere Verfahren und hohe Folgekosten.
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