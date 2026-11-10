Zum Hauptinhalt springen

MigrationspolitikSozialverbände kritisieren drastische Kürzung bei der Asylberatung

Lesezeit: 3 Min.

Im Asylverfahren sind viele Geflüchtete auf Unterstützung angewiesen. Künftig sollen nur noch  besonders Schutzbedürftige eine unabhängige Beratung bekommen.
Im Asylverfahren sind viele Geflüchtete auf Unterstützung angewiesen. Künftig sollen nur noch  besonders Schutzbedürftige eine unabhängige Beratung bekommen.
Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Das Innenministerium will 80 Prozent weniger Geld für die unabhängige Rechtsberatung von Geflüchteten bereitstellen.  Caritas und AWO warnen: Die Folgen seien längere Verfahren und hohe Folgekosten.

Von Anna-Maria Salmen

SZ bei Google bevorzugen

Der junge Mann aus Sierra Leone, von dem Lea Hehnen vom Münchner Flüchtlingsrat erzählt, wollte sich so sehr ein neues Leben aufbauen. Nach der Flucht aus seiner Heimat habe er Asyl in Deutschland beantragt, doch er habe nichts über das Verfahren gewusst. Er suchte Hilfe beim Flüchtlingsrat, inzwischen ist er im zweiten Lehrjahr seiner Ausbildung. Ohne die Unterstützung hätte er es nicht geschafft, davon ist er überzeugt. Der Mann ist nicht der einzige Geflüchtete, der im Asylverfahren auf Hilfe angewiesen ist: „Viele Leute bekommen ihren Aufenthaltstitel dank unserer Beratung“, sagt Nanette Malata vom Münchner Flüchtlingsrat.

Zur SZ-Startseite

SZ JetztAbschiebungen
:„Ich habe keine Zukunft hier, ich fühle mich nicht einmal sicher“

Vor fünf Jahren floh Khalaf nach Deutschland, seine Familie war den Massakern des IS im Irak nur knapp entkommen. Er lernte Deutsch, bekam einen Job, doch dann kam die Abschiebung. Ein Besuch im Irak.

SZ PlusText und Fotos: Sitara Celina Rajh, Mitarbeit: Mourad Khro und Kalash Mousa

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite