Im Wahlkampf versprach die Union eine „Asylwende“. Wie sie jenes Versprechen einhalten will, wird sich in den kommenden Tagen zeigen, sobald die neue Regierung im Amt ist. Kurz vor der Amtsübergabe an Alexander Dobrindt (CSU) hat nun aber die Noch-Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zumindest in einem Punkt dem Vorhaben einen Dämpfer verpasst: Es geht dabei um die Verlagerung von Asylverfahren in Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union, beispielsweise nach Ruanda. Das Bundesinnenministerium hat dieses Verfahren umfangreich und rechtlich prüfen lassen und am Sonntag seinen Abschlussbericht vorgestellt.