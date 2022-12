Von Jan Bielicki

Im Bundestag geht es diesmal schnell. Schneller jedenfalls als jedes Asylverfahren. Am Montag noch gaben Experten ihre Meinungen zum "Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Asylgerichtsverfahren und Asylverfahren" in einer Anhörung des Innenausschusses kund. An diesem Freitag schon soll das Parlament darüber beschließen.

Bis dagegen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) entscheidet, ob ein Schutzsuchender im Land bleiben darf, gehen derzeit im Schnitt sieben Monate ins Land. Das ist zwar deutlich weniger als in den Vor-Covid-Jahren. Aber wenn Geflüchtete gegen einen ablehnenden Bescheid klagen, vergehen im bundesweiten Schnitt nach Rechnungen des Bundesinnenministeriums noch mal knapp zweieinviertel Jahre, bis das angerufene Verwaltungsgericht eine Entscheidung fällt.

Das ist drei Mal so lange wie noch vor fünf Jahren; vor allem deshalb sucht Innenministerin Nancy Faeser (SPD) nach Möglichkeiten, die Verfahren zu verkürzen. Denn an den Verwaltungsgerichten stauen sich Zehntausende solcher Asylprozesse. Ende Juni waren dort 130 000 solcher Klagen anhängig.

Das Ziel: abgeschlossene Verfahren innerhalb von sechs Monaten

Künftig sollen Verfahren am Bamf innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen sein. Ausnahme: Besteht im Herkunftsstaat eine "ungewisse Lage", kann das Amt seine Entscheidung bis zu 21 Monate aufschieben - so lange bleiben Schutzsuchende dann im Ungewissen.

Dolmetscher sollen bei der Anhörung auch per Video zugeschaltet sein dürfen, "in geeigneten Fällen ausnahmsweise" soll die Anhörung sogar in Gänze via Bildschirm stattfinden können. Flüchtlingshelfer fürchten, das könnte es Schutzsuchenden noch schwerer machen, ihre Fluchtgründe zu erläutern.

Andererseits soll die Regelprüfung entfallen, mit der das Amt nach drei Jahren nachschaut, ob ein anerkannter Flüchtling noch Schutz benötigt oder sein Status widerrufen wird. Zudem erhalten Schutzsuchende eine von der Behörde unabhängige und kostenlose Verfahrensberatung. Zwar monieren Kritiker wie der Augsburger Verwaltungsrichter Andreas Dietz "das Risiko einer eher asyltaktischen Beratung" durch die beauftragten Hilfsorganisationen. Andere Länder wie die Schweiz oder die Niederlande haben jedoch gute Erfahrungen mit ähnlichen Modellen gemacht.

Das Kalkül ist, dass sich dadurch Fehler im Anerkennungsverfahren vermeiden lassen, die später nur aufwendig vor Gericht korrigiert werden könnten. Denn das passiert häufig. In 40 Prozent aller Fälle, über die Verwaltungsrichter in der ersten Hälfte dieses Jahres in der Sache entschieden, hoben sie die Bamf-Bescheide auf. Fast 11 000 zunächst abgelehnte Geflüchtete erhielten so doch noch Schutz in Deutschland.

Wie aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der linken Bundestagsabgeordneten Clara Bünger hervorgeht, hängen die Erfolgschancen der Klagenden aber nicht nur von den Umständen im Herkunftsland ab, sondern schlicht davon, vor welchem Richter ihr Fall landet. Nur ein Beispiel: 2021 hatte bundesweit fast jeder zweite Afghane, der seine Klage vor Gericht durchzog, damit Erfolg. Vor den Verwaltungsgerichten Aachen, Chemnitz und Regensburg war es nur jeder siebte - und in Greifswald gar nur jeder siebzigste.

Maßnahmen gegen die "Asyllotterie"

Jan Bergmann, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgerichtshof Mannheim, hat dafür den Begriff "Asyllotterie" geprägt. Diese liegt im System: Richter sind unabhängig, und sie haben unterschiedliche Erfahrungen, Meinungen und Haltungen. Und in Asylverfahren entscheiden sie allein, als Einzelrichter, über Einzelfälle.

Asylanwälte vermissen vor allem die Möglichkeit, solche Einzelrichterentscheidungen durch höhere Instanzen korrigieren zu lassen. Eine Berufung wegen ernsthafter Zweifel an der Richtigkeit einer richterlichen Entscheidung ist im Asylrecht aber weiter nicht vorgesehen. "Wir sind enttäuscht, dass die Bundesregierung am Sonderprozessrecht Asyl festhält", sagt Thomas Oberhäuser, der der Arbeitsgemeinschaft Migrationsrecht im Deutschen Anwaltverein vorsitzt. "Der Rechtsschutz für Asylsuchende muss den allgemein üblichen Regeln angeglichen werden", fordert auch die Linke Bünger.

Aber auch in höheren Instanzen ist die Rechtsprechung oft nicht eindeutig. Flüchtlinge etwa, die bereits in Italien registriert wurden und in Deutschland Schutz beantragen, müssen nach EU-Regeln zurück nach Italien. Aber ist ihnen das zuzumuten, wenn sie dort unter Umständen keine Sozialhilfe erhalten? Ja, sagte der Verwaltungsgerichtshof Mannheim. Nein, sagte das Oberverwaltungsgericht Münster. Die Folge: In Baden-Württemberg haben solche Menschen kein Recht zu bleiben, in Nordrhein-Westfalen schon.

Daher soll das neue Gesetz dem Bundesverwaltungsgericht erlauben, nicht nur bei formalen Mängeln einer unterinstanzlichen Entscheidung einzugreifen, sondern auch die ihr zugrundeliegenden Tatsachen neu zu bewerten - etwa die Lage in Afghanistan. Das stößt vielerorts auf Widerspruch. Der Anwalt Oberhäuser hält es für eine "unausgegorene Idee", die den Rechtsschutz "noch langwieriger" mache, wenn Gerichte auf einen höchstrichterlichen Spruch warten.

Dazu kommt: Die Lage in den Herkunftsstaaten ändert sich oft schnell. Bamf-Chef Hans-Eckhard Sommer, noch von Faesers Vorgänger Horst Seehofer (CSU) eingesetzt, stellte darum die Frage, ob das Bundesverwaltungsgericht "mit dieser Aufgabe nicht überfordert ist".