Härteres EU-Recht Was die Asylreform für Deutschland ändert 4. September 2025, 16:25 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Gesonderte Einrichtungen für Migranten: Erstaufnahmezentrum im brandenburgischen Eisenhüttenstadt. (Foto: Patrick Pleul/dpa)

Zusammenfassung Die EU-Asylreform tritt im Sommer nächsten Jahres in Kraft und sieht unter anderem Grenzverfahren in Lagern an den Außengrenzen vor.

Deutschland hofft auf schnellere Abschiebungen durch neue Asylzentren an Flughäfen und erweiterte Möglichkeiten zur Überwachung Ausreisepflichtiger sowie mehr sicherer Herkunftsländer.

Opposition und Menschenrechtler kritisieren einen Teil der Pläne dagegen als verfassungswidrig, da sie Haft für Asylsuchende und geschlossene Zentren ohne Ausnahme für Kinder vorsehen.

Asylzentren an Flughäfen, Haft und schnellere Abschiebungen: Neue EU-Regeln sollen die Migration begrenzen. Die Bundesregierung hofft auf abschreckende Wirkung, die Opposition warnt vor einem Rechtsbruch.

Von Markus Balser und Josef Kelnberger, Berlin, Brüssel

