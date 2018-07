19. Juli 2018, 13:30 Uhr Asylrecht EU-Kommission verklagt Ungarn

Die EU-Kommission verklagt Ungarn vor dem Europäischen Gerichtshof.

Das Land weigere sich, seine Asyl- und Abschiebungsgesetze in Einklang mit EU-Recht zu bringen.

Unter anderem geht es darum, dass die ungarischen Asylverfahren nur in Transitzonen an den Außengrenzen des Landes durchgeführt werden.

Im Streit mit Ungarn um die Migrations- und Flüchtlingspolitik zieht die EU-Kommission vor den Europäischen Gerichtshof. Wegen der Asyl- und Abschiebeverfahren verklagt die Kommission die rechtsnationale Regierung in Budapest. Ungarn weigere sich, seine Asyl- und Abschiebungsgesetze in Einklang mit den Regeln der Europäischen Union zu bringen, teilte die Behörde am Donnerstag in Brüssel mit. Es gehe unter anderem darum, dass die ungarischen Asylverfahren nur in Transitzonen an den Außengrenzen des Landes durchgeführt werden. Das Verfahren verstoße gegen EU-Recht.

Außerdem leitete die Kommission wegen eines umstrittenen Gesetzes gegen Flüchtlingshelfer ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren gegen Budapest ein. Das Gesetz beschneide das Recht von Asylbewerbern, "mit einschlägigen nationalen, internationalen und nichtstaatlichen Organisationen zu kommunizieren und von diesen Unterstützung zu erhalten". Ungarn hat nun zwei Monate Zeit, um eine Stellungnahme dazu abzugeben.

Das ungarische Parlament hatte im Juni mit den Stimmen der rechtsnationalen Regierungsmehrheit und der rechtsradikalen Jobbik-Partei ein Gesetz verabschiedet, das strafrechtliche Konsequenzen für "Beihilfe zur illegalen Migration" vorsieht. Das Gesetzespaket wird auch als "Stop-Soros-Paket" bezeichnet - in Anspielung auf den liberalen US-Milliardär George Soros, der weltweit Nichtregierungsorganisationen unterstützt und ungarische Wurzeln hat.