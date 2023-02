Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fordert eine konsequentere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. "Wenn Deutschland Menschen Schutz garantiert, die verfolgt werden, müssen diejenigen, die diesen Schutz nicht beanspruchen können, wieder zurück in ihre Heimat gehen", sagte er der Bild am Sonntag. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass die Heimatländer ihre Landsleute auch wieder zurücknehmen, fügte Scholz hinzu. Im Gegenzug eröffne Deutschland legale Wege, damit Fachkräfte in die Bundesrepublik kommen könnten. Der Vize-Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, zeigte sich am Sonntag offen für eine von der Union geforderte Bund-Länder-Runde zum Thema Migration.