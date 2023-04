Trotz der Kritik aus vielen Kommunen spricht sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) weiter gegen eine Obergrenze bei der Aufnahme von Geflüchteten aus. Das sei eine Frage der Menschlichkeit, sagte Faeser am Sonntag im ZDF: "Die Menschen kommen nicht einfach so hierher, sondern weil sie an Leib und Leben bedroht sind." 78 Prozent der Geflüchteten kämen aus der Ukraine, fügte Faeser hinzu: "Höchstgrenzen zu definieren, wenn Krieg in der Ukraine ist, glaube ich, kann man im Moment nicht verlangen." Viele Kommunen sehen sich am Ende der Unterbringungsmöglichkeiten. Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber äüßerte derweil die Kritik, die Europäische Union schlafwandele in eine neue Migrationskrise: "Abgelehnte Asylbewerber müssen Europa wieder verlassen", sagte Weber.