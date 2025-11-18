Die britische Innenministerin Shabana Mahmood stellte am Montagabend im Unterhaus vor, wie sie und Premierminister Keir Starmer künftig Asylpolitik betreiben wollen. Dazu zunächst ein paar Reaktionen: Dies sei „eine moralische Bankrotterklärung und politisch desaströs“ (Ian Byrne). Die „versagende Labour-Führung“ würde damit „den Weg für die erste ultrarechte Regierung Großbritanniens ebnen“ (Richard Burgon). All das sei „falsch auf so vielen Ebenen“ und „wahrlich schändlich“ (Nadia Whittome).