Die britische Innenministerin Shabana Mahmood stellte am Montagabend im Unterhaus vor, wie sie und Premierminister Keir Starmer künftig Asylpolitik betreiben wollen. Dazu zunächst ein paar Reaktionen: Dies sei „eine moralische Bankrotterklärung und politisch desaströs“ (Ian Byrne). Die „versagende Labour-Führung“ würde damit „den Weg für die erste ultrarechte Regierung Großbritanniens ebnen“ (Richard Burgon). All das sei „falsch auf so vielen Ebenen“ und „wahrlich schändlich“ (Nadia Whittome).
Vereinigtes Königreich
Die britische Innenministerin Shabana Mahmood stellt radikale Reformen in der Asylpolitik nach dem Vorbild Dänemarks vor. Teile der rechten Opposition loben sie – ganz anders als der linke Flügel der eigenen Partei.
In London könnte Premier Keir Starmer mit seiner satten Mehrheit selbstbewusst regieren. Stattdessen passt er sich in der Migrationsfrage dem rechten Rand an – und droht kolossal zu scheitern. Das ist auch eine Warnung für Friedrich Merz.
