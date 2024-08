Die bundesweite Einführung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge verzögert sich weiter. Das europaweite Vergabeverfahren könne vorerst nicht abgeschlossen werden, weil ein unterlegener Bieter Beschwerde beim Oberlandesgericht Karlsruhe eingereicht habe, teilte das zuständige Unternehmen Dataport in Hamburg mit: „Damit kann der Zuschlag nicht mehr Ende August erteilt werden.“ Das Oberlandesgericht will nach Angaben eines Sprechers am 18. Oktober über die Beschwerde verhandeln. Ob am selben Tag ein Urteil fällt, ist unklar. Dataport war mit der Ausschreibung für das geplante länderübergreifende Bezahlsystem für Flüchtlinge beauftragt worden, auf das sich 14 von 16 Bundesländer Ende Januar verständigt hatten.