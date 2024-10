Die entscheidenden Wochen der Regierungskoalition beginnen mit neuen Vorwürfen. Die Liberalen gehen erneut in die Offensive – und in der Asylpolitik der Grünen zeichnen sich gleich zwei Risse ab.

Von Markus Balser, Bastian Brinkmann, Vivien Timmler, Berlin

Vielleicht haben sie bei den Liberalen sogar Rücksicht darauf genommen, dass die Grünen nach dem Rücktritt ihrer Parteiführung gerade ein bisschen im Stress sind. Die FDP-Fraktion hat ihre neuesten Forderungen zur Migration in einem schnell lesbaren Neun-Punkte-Papier zusammengefasst – deutlich übersichtlicher als die 51-Punkte-Liste plus dreiseitigem Vorwort, die die Liberalen noch vor ein paar Wochen erarbeitet hatten. In beiden Dokumenten fordert die FDP „eine neue Realpolitik in der Migration“. Doch selbst in der Kurzversion bleibt besonders für die Grünen noch genug Stoff für Ampelfrust übrig.