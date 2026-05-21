Der Streit um die Höhe der Leistungen für Asylbewerber gehört zu den Themen mit politischer Eskalationsgefahr, das ist nicht erst seit dem Flüchtlingssommer von 2015 so. Und immer wieder dreht der Disput eine Runde über Karlsruhe. Meist mit dem Ergebnis, dass die beständig verknappten Zahlungen auf Geheiß des Bundesverfassungsgerichts doch wieder moderat angehoben werden müssen. Dieses Mal war das anders.