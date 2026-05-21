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BundesverfassungsgerichtSprachkurse für Asylbewerber? Nicht nötig

Lesezeit: 3 Min.

Oft sorgt Karlsruhe dafür, dass Asylbewerber – wie hier in Berlin Tempelhof – wieder etwas mehr Geld bekommen. Diesmal nicht.
Oft sorgt Karlsruhe dafür, dass Asylbewerber – wie hier in Berlin Tempelhof – wieder etwas mehr Geld bekommen. Diesmal nicht. JOHN MACDOUGALL/AFP

Das Bundesverfassungsgericht erlaubt, dass Asylbewerber ohne Bleibeperspektive weniger Geld bekommen als andere Bedürftige. Eine wichtige Frage lässt es aber unbeantwortet.

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Der Streit um die Höhe der Leistungen für Asylbewerber gehört zu den Themen mit politischer Eskalationsgefahr, das ist nicht erst seit dem Flüchtlingssommer von 2015 so. Und immer wieder dreht der Disput eine Runde über Karlsruhe. Meist mit dem Ergebnis, dass die beständig verknappten Zahlungen auf Geheiß des Bundesverfassungsgerichts doch wieder moderat angehoben werden müssen. Dieses Mal war das anders.

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