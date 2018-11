18. November 2018, 09:09 Uhr Asylbewerber Innenministerium will Abschiebungen erleichtern

Horst Seehofer will abgelehnte Asylbewerber schneller abschieben.

Das Bundesinnenministerium will Abschieberegelungen verschärfen, das geht aus einem Zeitungsbericht hervor.

Ziel ist es, Ausreisepflichtigen das Abtauchen zu erschweren.

Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen gehört eine nächtliche Abmeldepflicht.

Das Bundesinnenministerium unter Horst Seehofer (CSU) hat offenbar ein Maßnahmenpaket erarbeitet, mit dem Abschiebungen erleichtert werden sollen. Das berichtet die Bild am Sonntag und beruft sich auf ein entsprechendes Dokument. Demnach sollen sich ausreisepflichtige Migranten künftig abmelden müssen, wenn sie ihre Gemeinschaftsunterkunft zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens verlassen. So sollen sie daran gehindert werden, abzutauchen. In Niedersachsen und Hessen gibt es eine sogenannte "Nachtzeitverfügung" schon.

Auch will das Bundesinnenministerium erfassen, wann Geflüchteten ihr Abschiebebescheid zugestellt worden ist. Dazu schlägt das Papier ein Chipsystem vor: In Aufnahme- und Rückführungszentren sollen Flüchtlinge ihre Post nur noch mit einer Chipkarte abholen können. So werde registriert, wann sie den Bescheid erhalten haben.

No-Name-Tickets für Abschiebeflüge

Flugtickets für Geflüchtete mit Abschiebebescheid sollen künftig nicht mehr verfallen. Das Maßnahmenpaket sieht Vereinbarungen mit Fluggesellschaften über No-Name-Buchungen vor. Demnach sollen Tickets ohne Personenzuordnung gebucht werden. Taucht einer der Ausreisepflichtigen vor Abflug ab, kann einem anderen an seiner Stelle der Platz im Flieger zugewiesen werden.

Die "Reisefähigkeit" von abgelehnten Asylbewerbern soll künftig schneller festgestellt werden können. Dafür sollen fest angestellte Ärzte in den Gemeinschaftsunterkünften und Ankerzentren sorgen, heißt es in dem Bericht. Bisher sind dort nur tageweise Ärzte beschäftigt.

Zudem soll es ein bundesweites Abschieberegister geben. Alle zuständigen Behörden sollen dort Termine für Abschiebungen einsehen können, darunter die Bundespolizei und das Bundesamt für Migration. Darüber hinaus sieht der Bericht eine zentrale "Überstellungsbehörde" für jedes Bundesland vor, die die Abschiebung organisiert.

Aus dem Bams-Bericht geht außerdem hervor, wie sich die Zahl der Wiedereinreisesperren im Vergleich zum vergangenen Jahr entwickelt. 2017 gab es 39 160 Sperren gegen abgeschobene oder straffällig gewordene Flüchtlinge, im Jahr 2018 gab es bisher 29 790.