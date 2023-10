Die Zahl der abgelehnten ausreisepflichtigen Asylbewerber in Deutschland ist im Vergleich zum Jahresende 2022 gesunken. Dem Ausländerzentralregister zufolge haben Ende August dieses Jahres 155 448 Menschen in Deutschland gelebt, deren Antrag auf Asyl abgelehnt wurde. Ende 2022 waren es noch 167 848. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Clara Bünger hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt.

Demnach verfügen allerdings 135 984 der abgelehnten Asylbewerber über eine Duldung - also etwa neun von zehn Menschen dieser Gruppe. Sie müssen Deutschland eigentlich verlassen, können aber aus bestimmten Gründen nicht abgeschoben werden, etwa weil Ausweisdokumente fehlen oder weil sie krank sind. 19 464 Personen sind ausreisepflichtig und haben keine Duldung.

"Nicht 300 000, wie CDU-Chef Merz unlängst behauptete, sondern nur gut 155 000 ausreisepflichtige abgelehnte Asylsuchende leben in Deutschland"

Angesichts dieser Daten kommt die Linken-Politikerin Bünger zu dem Schluss, dass in der Debatte über verschärfte Abschiebungsverfahren von "völlig falschen Zahlen ausgegangen" werde. "Nicht 300 000, wie CDU-Chef Merz unlängst behauptete, sondern nur gut 155 000 ausreisepflichtige abgelehnte Asylsuchende leben in Deutschland. Und die allermeisten von ihnen verfügen über eine Duldung, das heißt, dass sie in vielen Fällen gar nicht abgeschoben werden können oder dürfen", sagt Bünger.

Mit seinen Äußerungen zur Zahl abgelehnter Asylbewerber in Deutschland hatte der Partei- und Fraktionsvorsitzende der CDU, Friedrich Merz, Ende September eine heftige Debatte ausgelöst. In einer Diskussionsrunde des Nachrichtensenders WELT sagte Merz, dass "300 000 Asylbewerber abgelehnt" seien, die "nicht ausreisen" und die vollen Leistungen bekämen.

Die Zahl, auf die Merz mit seinen Äußerungen eigentlich angespielt haben dürfte, umfasst die Zahl der Ausreisepflichtigen insgesamt. Sie lag Ende 2022 bei mehr etwas mehr als 300 000 Menschen. Ende August 2023 war sie auf 261 925 gesunken, was teilweise auch daran lag, dass Geduldete vom Chancenaufenthaltsgesetz Gebrauch machten und eine probeweise Aufenthaltserlaubnis beantragten.

Wie die Zahlen aus der Antwort der Bundesregierung zeigen, befinden sich unter den etwa 260 000 Ausreisepflichtigen aber weniger als zwei Drittel abgelehnte Asylbewerber. Der Rest ist aus anderen Gründen ausreisepflichtig, etwa weil Visum oder Aufenthaltserlaubnis abgelaufen sind.

Die meisten ausreisepflichtigen abgelehnten Asylbewerber, mehr als 22 000, stammen aus dem Irak. Danach folgen Nigeria, Russland, Afghanistan und Iran. Das zeige, "dass eine Asylablehnung nicht zwangsläufig bedeutet, dass die Menschen einfach abgeschoben werden können, wie oftmals unterstellt wird", sagt Clara Bünger. "Statt rechter Stimmungsmache und weiterer Gesetzesverschärfungen brauchen wir eine wirksame Bleiberechtsregelung und humanitäre Entscheidungen im Einzelfall", sagt die Linken-Politikerin.

Abschiebungen nach Afghanistan beispielsweise hat die Bundesregierung nach der Machtübernahme der Taliban 2021 ausgesetzt. Auch Abschiebungen nach Russland galten nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine schon aus praktischen Gründen als schwierig bis ausgeschlossen. Erst im Frühjahr dieses Jahres gab es Berichte über erste Abschiebungen nach Russland, hauptsächlich Straftäter.

Für Freitagabend hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu einem Gipfeltreffen ins Kanzleramt eingeladen. Daran sollen Vertreter der Bundesländer sowie CDU-Chef Friedrich Merz teilnehmen. Erwartet wird, dass es dabei auch um die Migrationspolitik gehen wird. Bereits am Mittwoch hat sich die Ampelkoalition auf ein Maßnahmenpaket verständigt, in dem es unter anderem um beschleunigte Abschiebungen geht.