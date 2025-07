Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist in den ersten sechs Monaten dieses Jahres nahezu um die Hälfte zurückgegangen. Wie die Welt am Sonntag am Samstag unter Berufung auf bisher unveröffentlichte Zahlen der Asylagentur der Europäischen Union (EUAA) vorab berichtete, wurden im ersten Halbjahr hierzulande insgesamt 65 495 Asylanträge gestellt – ein Rückgang um 43 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Die Zahlen werden in einem als „vertraulich“ gekennzeichneten Bericht der EU-Kommission vom 3. Juli 2025 zur Lage der Migration in der EU und in Drittstaaten genannt, der dem Blatt vorliegt. Die meisten Antragsteller in Deutschland kamen demnach aus Afghanistan und Syrien. 3,1 Prozent, und damit die fünftgrößte Gruppe, waren Personen aus Russland.

Deutschland ist somit bei den Asylanträgen mit Blick auf die ersten sechs Monate eines Kalenderjahres erstmals seit Jahren nicht mehr Spitzenreiter in Europa: In Spanien beantragten 76 020 Personen Schutz, in Frankreich waren es 75 428. Deutschland liegt an dritter Stelle, gefolgt von Italien (62 534), Griechenland (27 718) und Belgien (17 285).

Die Schlusslichter sind Ungarn (47 Asylanträge), die Slowakei (84) und Litauen (152).