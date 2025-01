Im vergangenen Jahr sind in Deutschland deutlich weniger Asylanträge gestellt worden. Wie aus der am Donnerstag vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge veröffentlichten Jahresstatistik hervorgeht, gab es 2024 knapp 230 000 Erstanträge auf Schutz in Deutschland. Das waren gut 30 Prozent weniger als im Jahr zuvor. 2023 gingen beim Bundesamt fast 100 000 Asylerstanträge mehr ein, insgesamt rund 329 000.

Gleichwohl bleibt Deutschland im internationalen Vergleich weit vorn. Innerhalb der Europäischen Union ist Deutschland mit Abstand Spitzenreiter bei den Asylanträgen, deutlich dahinter folgen Spanien, Frankreich und Italien.

Hauptherkunftsländer der Asylantragsteller waren 2024 wie im Jahr zuvor Syrien, Afghanistan und die Türkei. Knapp 77 000 Asylerstanträge wurden allein von Syrerinnen und Syrern gestellt. Nicht in der Statistik enthalten ist die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine, die kein Asylverfahren durchlaufen müssen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 haben mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine in Deutschland Schutz gesucht.

Die Zahl der Asylanträge ist insbesondere seit der Einführung von Grenzkontrollen stark zurückgegangen. Im November und Dezember 2024 gingen jeweils nur rund halb so viele Asylerstanträge ein wie in den Vergleichsmonaten des Vorjahres. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kündigte bereits Ende vergangenen Jahres in der Augsburger Allgemeinen an, die Grenzkontrollen auch 2025 fortsetzen zu wollen: „Denn wir brauchen diese Kontrollen, bis der Schutz der EU-Außengrenzen deutlich verstärkt wird“, erklärte Faeser.