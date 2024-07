Pro Einwohner gerechnet suchen in Europa nirgendwo so viele Menschen Asyl wie auf Zypern. Eine Begegnung mit einer jungen Frau aus Kamerun – einer von vielen, deren Schicksal sich hinter den Zahlen verbirgt.

Von Raphael Geiger, Limassol

Einen Lebenslauf hat sie, für den das Wort nicht passt. Was lief schon in ihrem Leben? Am Abend, seit einer Stunde ist es dunkel, sitzt Emilia allein auf den Felsen vor der Uferpromenade der zyprischen Stadt Limassol, hinter ihr Touristen, spazierende Familien, russische, englische, deutsche. Vor ihr das Mittelmeer.