An diesem Freitag stellen CDU und CSU im Bundestag ein Gesetz zur Abstimmung, das den Zustrom von Migranten begrenzen soll. Wie schon am Mittwoch könnte eine Mehrheit zusammen mit der AfD zustande kommen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Nicolas Richter, Henrike Roßbach und Robert Roßmann, Berlin

An diesem Freitag beschäftigt sich der Bundestag zum zweiten Mal in dieser Woche mit der Migrationspolitik. Nachdem die Fraktion von CDU/CSU am Mittwoch bereits zwei Anträge eingebracht hat, folgt nun ein Gesetzentwurf. Wie auch immer die Abstimmung ausgeht – es dürfte die Debatte über den Umgang der Union mit der in Teilen rechtsextremen AfD abermals anfachen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.